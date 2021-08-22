Представитель движения сопротивления талибам заявил о готовности защищаться до конца, в случае провала переговоров

Источник материала: ОНТ

Лидер движения сопротивления «Талибану» заявил, о том, что он и его сторонники готовы как сесть за стол переговоров с оппонентами, так и продолжить борьбу, независимо от ее исхода, передает «Интерфакс».

«Мы готовы участвовать в инклюзивном правительстве с талибами. Однако недопустимо формирование правительства, нацеленного на экстремизм. Это было бы угрозой и для Афганистана, и для региона, и всего мира», – рассказал в интервью лидер ополченцев Ахмад Масуд.

Он подчеркнул, что его сторонники, которые сейчас контролируют провинцию Панджшер, готовы защищаться до конца.

По информации телерадиокомпании BBC, движение сопротивления в Афганистане насчитывает сейчас около 9 000 бойцов

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