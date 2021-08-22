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Не повезло с соседкой! Пара придумала гениальный способ прятаться от шпионящей женщины

22.08.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не повезло с соседкой! Пара придумала гениальный способ прятаться от шпионящей женщины

Историю о паре, за которая шпионила соседка, опубликовал ridus.ru.

Пользовательница TikTok Меган и ее парень живут по соседству с женщиной, которой слишком нравится шпионить за личной жизнью других людей.


Пара пожаловались на соседку полиции, но те только посмеялись. Тогда парень с девушкой придумали простой, но гениальный способ спрятаться от шпионки.


Они натянули бельевую веревку и повесили несколько простыней на нее так, чтобы закрыть любопытной женщине вид на территорию дома. 


Но спокойно жить парень с девушкой так и не смогли. Соседка придумала новую возможность подоставать их – теперь каждый раз, когда Меган выпускает в сад своих собак, женщина включает сигнализацию и не выключает ее до тех пор, пока псы не зайдут домой.

Пользователи TikTok были шокированы поведением соседки: «Я не понимаю таких людей. Им совсем нечем заняться?», «Это ужасно. Почему людям разрешено делать подобное», «Когда игра «Как достать соседа» стала реальностью», «Кошмар. Не повезло вам с соседкой», – писали комментаторы.

Фото: соцсети


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Историю о паре, за которая шпионила соседка, опубликовал ridus.ru. Пользовательница TikTok Меган и ее парень живут по соседству с женщиной, которой слишком нравится...
 
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