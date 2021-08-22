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Посмотрите на самого ленивого пса в мире – будете хохотать! Узнаете себя? (ВИДЕО)

22.08.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посмотрите на самого ленивого пса в мире – будете хохотать! Узнаете себя? (ВИДЕО)

Веселое видео стало вирусным в Instagram. На ролик обратил внимание ridus.ru.

На кадрах с названием «Когда у тебя был длинный и тяжелый день, а тут еще и пить захотелось» можно увидеть пса, который пьет воду из миски, при этом лежа на спине.


Многие пользователи Сети узнали себя в ленивой собаке: «Это я все лето», «А вы просто выпустите его из клетки!», «Если бы я мог, то делал бы тоже самое», «Эта жара никому не дает покоя!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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Веселое видео стало вирусным в Instagram. На ролик обратил внимание ridus.ru. На кадрах с названием «Когда у тебя был длинный и тяжелый день, а тут еще и пить захотелось»...
 
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