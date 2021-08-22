Фаршированные кабачки – пальчики оближешь! Готовить просто, а есть так вкусно!

Источник материала: ОНТ

Фаршированные кабачки? Готовить просто, есть одно удовольствие. Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич.



Вам понадобится:

кабачок - 1 шт. (средний);

фарш куриный - 250 г;

сыр твердый - 20-30 г;

майонез;

соль, специи - по вкусу.

Как готовить?

1). Кабачок вымыть, просушить, разрезать на 3-4 части. При помощи ложки достать сердцевину, оставив при этом донышко. Получились своеобразные стаканчики.





2). Фарш посолить, добавить специи, хорошенько перемешать. Заполнить сердцевину каждого кабачкового стаканчика.





3). Посыпать тертым сыром, полить небольшим количеством майонеза.





4). Выпекать в духовке при температуре 180° в течение 25-30 минут. Фаршированные кабачки можно есть как горячими, так и холодными! Приятного аппетита!





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