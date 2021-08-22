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Собаку забрали из приюта за 2 дня до усыпления – она несколько месяцев боялась смотреть на людей, но изменилась. Почитайте – трогательно до слез!

22.08.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собаку забрали из приюта за 2 дня до усыпления – она несколько месяцев боялась смотреть на людей, но изменилась. Почитайте – трогательно до слез!

Трогательную историю опубликовал ridus.ru.

Челси Элизабет Коссэрт увидела в интернете снимок собаки Клементины и ее сердце дрогнуло. Девушка подала заявку на «удочерение». Собака оставалось всего два дня до усыпления, она была очень худой и сильно больной, поэтому работники приюта Ginger’s Pet Rescue не верили в то, что Клементина выживет или ее кто-то заберет.

Сотрудница приюта предупредила Челси, что Клементина – очень проблемная, и наладить с ней контакт нелегко. Но девушка сильно хотела помочь своей новой питомице. А когда увидела собаку, то поняла – она раньше никогда не знала любви.



Клементина доверяла только другим собакам семьи — Мус и Мэпл. С ними она проводила много времени, бегала, играла. Только в такие моменты Челси видела в Клементине проблеск той счастливой собаки, которой та могла стать.


После нескольких месяцев лечения инфекций и аллергии, посещений ветеринара, наконец Клементина перестала трястись и начала себя лучше чувствовать. В какой-то момент она даже посмотрела в глаза своим хозяевам. Только через семь месяцев собака с искренней любовью и благодарностью спокойно глядела на хозяев.


Собака сильно изменилась не только внешне. Сейчас она, будто стала щенком, – полна игривости и любопытства, чувствует себя в безопасности, доверяет хозяевам и, как и все домашние собаки, любит лежать возле ног и подставлять пузико для чесания.

Фото: facebook.com 

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Трогательную историю опубликовал ridus.ru. Челси Элизабет Коссэрт увидела в интернете снимок собаки Клементины и ее сердце дрогнуло. Девушка подала заявку на...
 
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