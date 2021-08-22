Мгновенный кусь: вредный кот, пристающий к собаке, рассмешил интернет

Источник материала: ОНТ

С некоторыми пушистыми созданиями нужно держать ухо востро. Это правило, похоже, хорошо знает собака по кличке Хати, которая делит один дом с котом Вани. На видео обратил внимание ridus.ru.

В Сети гуляет множество видео, на которых запечатлена изменчивая кошачья натура – казалось бы, лежат в умиротворенном состоянии, и вот уже в следующую секунду – молниеносный выпад и кусь.

Видео с хитрым котом опубликовала в TikTok хозяйка животных. Ролик просмотрели более 8,2 миллиона раз. В комментариях мнения по поводу увиденного разделились: кто-то смеялся до слез, а кто-то посочувствовал собаке, которой приходится терпеть такое соседство.

Комментаторы от такого поступка кота были в восторге.

«Ахаххах, он как кобра бросился», «Мой кот так же собаку достает», «Предательский укус, а ведь пес доверился!», – писали они.

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