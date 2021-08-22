|
Названы главные преимущества белорусской вакцины от COVID-19
Источник материала: ОНТ
В лабораторных условиях уже создана технология белорусской вакцины от COVID-19, ученые сейчас занимаются ее адаптацией к промышленности,
Эксперт отметил, что разрабатываемая вакцина будет фактически аналогом известной китайской «Синовак».
Подобный подход делает вакцину максимально эффективной для нашего региона.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лабораторных условиях уже создана технология белорусской вакцины от COVID-19, ученые сейчас занимаются ее адаптацией к промышленности, пишет БЕЛТА. Заведующий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)