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Названы главные преимущества белорусской вакцины от COVID-19

22.08.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы главные преимущества белорусской вакцины от COVID-19

В лабораторных условиях уже создана технология белорусской вакцины от COVID-19, ученые сейчас занимаются ее адаптацией к промышленности, пишет БЕЛТА. Заведующий лабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций кандидат биологических наук Павел Семижон назвал главные преимущества отечественной вакцины.

Эксперт отметил, что разрабатываемая вакцина будет фактически аналогом известной китайской «Синовак».

Подобный подход делает вакцину максимально эффективной для нашего региона.

Фото: БЕЛТА

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В лабораторных условиях уже создана технология белорусской вакцины от COVID-19, ученые сейчас занимаются ее адаптацией к промышленности, пишет БЕЛТА. Заведующий...
 
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