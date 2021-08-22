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Месси провел переговоры с новым клубом

22.08.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новичок "Пари Сен-Жермена" - аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры с "Интер Майами".


Лионель Месси. Фото: Reuters©Лионель Месси. Фото: Reuters

По информации источника, владелец американского клуба Дэвид Бекхэм хочет, чтобы перед завершением карьеры аргентинец сыграл за команду. Стороны уже провели переговоры. Отмечается, что сам аргентинец недавно купил несколько домов в Майами, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на Vesti.kz.

5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси. 10 августа форвард стал игроком "Пари Сен-Жермена".

Аргентинец заключил с парижанами двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. На данный момент Месси еще не дебютировал за ПСЖ.

Месси является воспитанником "Барселоны". За каталонский клуб он выступал с 2000 года. На счету аргентинца десять побед в чемпионате Испании, по семь - в Кубке и Суперкубке Испании, четыре - в Лиге чемпионов, по три - в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира, пишет tengrinews.kz.
 
 
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Новичок "Пари Сен-Жермена" - аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры с "Интер Майами".
 
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