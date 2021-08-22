Месси провел переговоры с новым клубом





Лионель Месси. Фото: Reuters©Лионель Месси. Фото: Reuters





передает Tengrinews.kz, со ссылкой на Vesti.kz. По информации источника, владелец американского клуба Дэвид Бекхэм хочет, чтобы перед завершением карьеры аргентинец сыграл за команду. Стороны уже провели переговоры. Отмечается, что сам аргентинец недавно купил несколько домов в Майами,Tengrinews.kz, сона Vesti.kz.





5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси. 10 августа форвард стал игроком "Пари Сен-Жермена".





Аргентинец заключил с парижанами двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. На данный момент Месси еще не дебютировал за ПСЖ.



