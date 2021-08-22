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Месси провел переговоры с новым клубом
Источник материала: Партизан
Новичок "Пари Сен-Жермена" - аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры с "Интер Майами".
Лионель Месси. Фото: Reuters©Лионель Месси. Фото: Reuters
По информации источника, владелец американского клуба Дэвид Бекхэм хочет, чтобы перед завершением карьеры аргентинец сыграл за команду. Стороны уже провели переговоры. Отмечается, что сам аргентинец недавно купил несколько домов в Майами,
5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси. 10 августа форвард стал игроком "Пари Сен-Жермена".
Аргентинец заключил с парижанами двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. На данный момент Месси еще не дебютировал за ПСЖ.
Месси является воспитанником "Барселоны". За каталонский клуб он выступал с 2000 года. На счету аргентинца десять побед в чемпионате Испании, по семь - в Кубке и Суперкубке Испании, четыре - в Лиге чемпионов, по три - в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира,
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Новичок "Пари Сен-Жермена" - аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры с "Интер Майами".
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