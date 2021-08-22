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На Припяти поймали сома размером с человека: он весит более 80 кило!
Источник материала: Партизан
Рыбаки измерили рыбу и отпустили.
Эта рыба весит более 80 килограммов, уверяют рыбаки. Фото: Onliner.
Белорусские рыбаки поймали огромного сома,
Фото рыбы-рекордсмена и рассказ об удачной рыбалке прислал в редакцию Onliner читатель по имени Сергей. Рыбак рассказал изданию, что поймал сома-монстра на реке Припять в районе города Петриков. На рыбалку Сергей отправился вдвоем с другом, рыбу ловили на воблер. Чтобы вытащить огромного сома на берег, двоим мужчинам потребовалось больше часа.
Чтобы вытащить огромного сома на берег, двое мужчин возились больше часа. Фото: Onliner.
Рыбу измерили и отпустили. Фото: Onliner.
Вес рыбы рассчитывали по таблицам соответствия потому, что до весов сома не довезли – измерили и отпустили обратно в реку. Так что не исключено, что этот сом может вырасти еще больше.
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Рыбаки измерили рыбу и отпустили.
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