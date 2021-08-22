



Системы С-400 "Триумф" могут быть поставлены Беларуси для укрепления ПВО





Россия и Беларусь являются членами-соучредителями Союзного государства, Таможенного и Евразийского экономического союза, а также ведут военное сотрудничество в рамках ОДКБ.





"Россию и Беларусь давно связывают тесные союзные отношения. (...) В связи с этим объективно имеются планы по дальнейшему совершенствованию и укреплению системы ПВО Республики Беларусь, входящей в Союзное государство. С учетом этого Беларуси могут быть поставлены и такие самые современные системы ПВО как С-400, разработанные и производимые предприятиями концерна "Алмаз-Антей", - заявил Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу".





пишет belmarket.by, глава Минпромторга РФ сообщил, что Россия выполнила свои контрактные обязательства по поставкам Беларуси истребителей Су-30СМ. Кроме того,belmarket.by, глава Минпромторга РФ сообщил, что Россия выполнила свои контрактные обязательства по поставкам Беларуси истребителей Су-30СМ.





"В конце 2019 года белорусской стороне было поставлено четыре истребителя Су-30СМ. Таким образом, контракт 2017 года между Минобороны Беларуси и корпорацией "Иркут" можно считать исполненным", - сказал Денис Мантуров.





Ранее Александр Лукашенко заявил, что страна заинтересована в покупке систем С-400 за кредит и рассчитывает на положительное решение российского руководства.





"С-400 у нас вызывает большой интерес, и я уверен, что мы эти комплексы получим", - сказал он.





22 июля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Минск еще не подал заявку на покупку С-400.





"При поступлении соответствующего обращения от белорусской стороны на поставку зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в установленном порядке", - заявил Шугаев.