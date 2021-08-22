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Системы С-400 "Триумф" могут быть поставлены Беларуси для укрепления ПВО

22.08.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил поставки систем ПВО С-400 Беларуси.


Системы С-400 &quot;Триумф&quot; могут быть поставлены Беларуси для укрепления  ПВО

Россия и Беларусь являются членами-соучредителями Союзного государства, Таможенного и Евразийского экономического союза, а также ведут военное сотрудничество в рамках ОДКБ.

"Россию и Беларусь давно связывают тесные союзные отношения. (...) В связи с этим объективно имеются планы по дальнейшему совершенствованию и укреплению системы ПВО Республики Беларусь, входящей в Союзное государство. С учетом этого Беларуси могут быть поставлены и такие самые современные системы ПВО как С-400, разработанные и производимые предприятиями концерна "Алмаз-Антей", - заявил  Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу".

Кроме того, пишет belmarket.by, глава Минпромторга РФ сообщил, что Россия выполнила свои контрактные обязательства по поставкам Беларуси истребителей Су-30СМ.

"В конце 2019 года белорусской стороне было поставлено четыре истребителя Су-30СМ. Таким образом, контракт 2017 года между Минобороны Беларуси и корпорацией "Иркут" можно считать исполненным", - сказал Денис Мантуров.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что страна заинтересована в покупке систем С-400 за кредит  и рассчитывает на положительное решение российского руководства.

"С-400 у нас вызывает большой интерес, и я уверен, что мы эти комплексы получим", - сказал он.

22 июля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Минск еще не подал заявку на покупку С-400.

"При поступлении соответствующего обращения от белорусской стороны на поставку зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в установленном порядке", - заявил Шугаев. 
 
Теги: Минск
 
 
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил поставки систем ПВО С-400 Беларуси.
 
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