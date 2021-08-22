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Процесс, за которым следят все: «Не будь заседание закрытым, общество убедилось бы — обвинение не основано на реальности»

22.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Адвокат Максима Знака поделился: его подзащитный дал показания в суде.

Процесс, за которым следят все: «Не будь заседание закрытым, общество убедилось бы — обвинение не основано на реальности»

— Максим, как он и планировал перед началом судебного разбирательства, активно участвует в процессе. — рассказывает Евгений Пыльченко. — Он дал детальные показания, опровергающие все инкриминируемые ему деяния, а теперь подробно комментирует исследуемые материалы дела, в которых, как защита указывала ранее, нет никаких доказательств его вины. Мария в заседании занимает такую же активную позицию.

По словам защитника, на данный момент уже исследована значительная часть материалов:

— Однако к завершающей стадии мы еще не подошли. Тем не менее, не будь заседание закрытым, общество уже сейчас убедилось бы, что предъявленное обвинение не основано на реальности.

Напомним, процесс над Максимом Знаком и Марией Колесниковой закрытый. На него не пускают в том числе и родственников политзаключенных. Следующее заседание состоится в понедельник утром.

 
 
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