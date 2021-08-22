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Процесс, за которым следят все: «Не будь заседание закрытым, общество убедилось бы — обвинение не основано на реальности»
22.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Адвокат Максима Знака поделился: его подзащитный дал показания в суде.
— Максим, как он и планировал перед началом судебного разбирательства, активно участвует в процессе. —
По словам защитника, на данный момент уже исследована значительная часть материалов:
— Однако к завершающей стадии мы еще не подошли. Тем не менее, не будь заседание закрытым, общество уже сейчас убедилось бы, что предъявленное обвинение не основано на реальности.
Напомним, процесс над Максимом Знаком и Марией Колесниковой закрытый.
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Процесс, за которым следят все: «Не будь заседание закрытым, общество убедилось бы — обвинение не основано на реальности»
Адвокат Максима Знака поделился: его подзащитный дал показания в суде.
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