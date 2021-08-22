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В телеге сегодня. «Эту гайку тоже надо закрутить»
22.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Карикатурист Ёлкин – о признании в России «Дождя» и не только иноагентами.
– Массовое признание СМИ иноагентами и как венец усиления политреакции аналогичное клеймение «Дождя» – своеобразный рубеж режима, – пишет, в свою очередь, популярный телеграм-канал
В результате конфликт достиг точки отмены табу на симпатии к «нацпредателям».
В отличии от прошлогоднего плебисцита наступающий ЕДГ внутриполитические администраторы деполитизировать не смогут, а значит доминирующая медиа-позиция Кремля трансформируется в совершенно иное качество.
Причем сторонники провластной точки зрения уже в меньшинстве: всего 37%, по опросу «Левада-центра», считают, что смысл закона в ограничении негативного влияния Запада на РФ. Продолжение такого курса будет и дальше ухудшать положение режима в глазах общества.
В этой ситуации и колеблющиеся скоро совсем перестанут становиться на точку зрения Кремля.
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Карикатурист Ёлкин – о признании в России «Дождя» и не только иноагентами.
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