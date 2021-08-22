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В телеге сегодня. «Эту гайку тоже надо закрутить»

22.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Карикатурист Ёлкин – о признании в России «Дождя» и не только иноагентами.

В телеге сегодня. «Эту гайку тоже надо закрутить»

В телеге сегодня. «Эту гайку тоже надо закрутить»

– Массовое признание СМИ иноагентами и как венец усиления политреакции аналогичное клеймение «Дождя» – своеобразный рубеж режима, – пишет, в свою очередь, популярный телеграм-канал Кремлевский мамковед (Рунет). – Если до повышения пенсионного возраста протестные настроения купировались при помощи остатков «крымского эффекта», то разрыв социального контракта и предательство в ковидный год стало весомым основанием для снижения лояльности к государству у россиян.

В результате конфликт достиг точки отмены табу на симпатии к «нацпредателям».

В отличии от прошлогоднего плебисцита наступающий ЕДГ внутриполитические администраторы деполитизировать не смогут, а значит доминирующая медиа-позиция Кремля трансформируется в совершенно иное качество.

Причем сторонники провластной точки зрения уже в меньшинстве: всего 37%, по опросу «Левада-центра», считают, что смысл закона в ограничении негативного влияния Запада на РФ. Продолжение такого курса будет и дальше ухудшать положение режима в глазах общества.

В этой ситуации и колеблющиеся скоро совсем перестанут становиться на точку зрения Кремля.

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Карикатурист Ёлкин – о признании в России «Дождя» и не только иноагентами.
 
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