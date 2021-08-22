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«Это стоит дорогого». В Тихиничах прошёл обещанный лично Президентом концерт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Селфи с Анатолием Ярмоленко и «Чужая милая» от Александра Солодухи. В агрогородке Тихиничи состоялся грандиозный концерт звезд белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время поездки в Гомельскую область Президент Беларуси пообещал местным жителям незабываемый праздник. И этого долго ждать не пришлось. И вот артисты выступили в живописной глубинке. Концерт с говорящим названием «Земля счастья» собрал в агрогородке 5 тысяч зрителей, что втрое больше населения самих Тихиничей.
Мы горды тем, что такой концерт состоялся. Наверное, мы его заслужили все-таки. И, конечно, огромное спасибо за внимание со стороны Президента. Это стоит дорогого, и хочется работать еще лучше, чем работали, и жить еще краше. Будем очень стараться.
Евгений Олейник, композитор, продюсер, лидер группы «Aura»:
Юлия Быкова, солистка группы «Aura»:
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Новости Беларуси. Селфи с Анатолием Ярмоленко и «Чужая милая» от Александра Солодухи. В агрогородке Тихиничи состоялся грандиозный концерт звезд белорусской...
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