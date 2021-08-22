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«Это стоит дорогого». В Тихиничах прошёл обещанный лично Президентом концерт

22.08.2021 17:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Селфи с Анатолием Ярмоленко и «Чужая милая» от Александра Солодухи. В агрогородке Тихиничи состоялся грандиозный концерт звезд белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какой должна быть деревня будущего и что Президент пообещал жителям Рогачёвского района?

«Это стоит дорогого». В Тихиничах прошёл обещанный лично Президентом концерт

Во время поездки в Гомельскую область Президент Беларуси пообещал местным жителям незабываемый праздник. И этого долго ждать не пришлось. И вот артисты выступили в живописной глубинке. Концерт с говорящим названием «Земля счастья» собрал в агрогородке 5 тысяч зрителей, что втрое больше населения самих Тихиничей.

«Это стоит дорогого». В Тихиничах прошёл обещанный лично Президентом концерт

Мы горды тем, что такой концерт состоялся. Наверное, мы его заслужили все-таки. И, конечно, огромное спасибо за внимание со стороны Президента. Это стоит дорогого, и хочется работать еще лучше, чем работали, и жить еще краше. Будем очень стараться.

«Это стоит дорогого». В Тихиничах прошёл обещанный лично Президентом концерт

Евгений Олейник, композитор, продюсер, лидер группы «Aura»:
Мы уже достаточно привычные – мы же белорусы, что в маленьком агрогородке замечательные стадион, парк развлечений, куча классных административных зданий.

«Это стоит дорогого». В Тихиничах прошёл обещанный лично Президентом концерт

Юлия Быкова, солистка группы «Aura»:
На самом деле очень красиво, очень мило и так современненько все – мы действительно под впечатлением. Хоть мы и часто бываем в разных агрогородках, но в таком... Наверное, с Александрией хочется сравнить, потому что действительно настолько же мило, ухожено и уютно.

«Это стоит дорогого». В Тихиничах прошёл обещанный лично Президентом концерт

Завершился вечер, как и полагается большому празднику, ярким фейерверком.

 
 
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Новости Беларуси. Селфи с Анатолием Ярмоленко и «Чужая милая» от Александра Солодухи. В агрогородке Тихиничи состоялся грандиозный концерт звезд белорусской...
 
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