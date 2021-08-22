Тайна, в которой афганская война закончилась









каждая из сторон отказывается от этой сомнительной чести, а потому сливают в масс-медиа массу крайне интересных материалов, приоткрывающих занавес тайны, в которой заканчивалась американская война в Афганистане. Чтение, доложу вам, захватывающее. Кандидатов на распятие пока двое – разведчики и военные. Естественно, пишет haqqin.az,из сторон отказывается от этой сомнительной чести, а потому сливают в масс-медиа массу крайне интересных материалов, приоткрывающих занавес тайны, в которой заканчивалась американская война в Афганистане. Чтение, доложу вам, захватывающее.





Администрации Байдена необходимо найти крайних в катастрофическом провале в Афганистане

Среда, 11 августа, обещала быть счастливой для Байдена и Камалы Харрис. Они стали свидетелями продвижения в Сенате их программы объемом в 3,5 триллиона долларов для финансирования социальной повестки дня демократов. Главный вопрос их внутренней повестки начал приобретать конкретные очертания – и Джо Байден, как и его сотрудники, готовился к отпуску.





Но утро среды в США – это поздний вечер в Афганистане, где и без того хрупкий контроль афганского правительства над раздираемой войною страной в эти часы с треском рушился. Провинции Бадахшан, Баглан и Фарах уже перешли под контроль талибов – и они продолжали развивать наступление.





Как только тревожные сводки об этом попали на стол президента Байдена, он тут же назначил на вечер среды специальный брифинг по Афганистану. За большим столом в оперативном центре западного крыла Белого дома собрались Камала Харрис, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и его заместитель Джон Файрер, директор Национальной разведки Аврил Хейнс, заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, другие сотрудники Белого дома и аппарата национальной безопасности. Госсекретарь Энтони Блинкен принял участие по телефону.





Озабоченный Байден приказал Остину и Милли подготовить план развертывания дополнительных войск в регионе, а также поручил Госдепартаменту расширить эвакуацию афганских союзников — тех, кто работал с американцами и теперь находится в смертельной опасности. Раздав еще несколько поручений, американский президент назначил новый брифинг на 7:30 утра следующего дня, заявив, что он начнется с доклада разведки.









Люди пытаются попасть в аэропорт Кабула, чтобы покинуть Афганистан, 16 августа





Доклад превзошел все самые пессимистические ожидания, поскольку главный его вывод заключался в том, что афганское правительство в Кабуле может пасть «в течение нескольких недель или даже дней». Члены администрации были в шоке – они-то рассчитывали на несколько месяцев, чтобы придать выходу из Афганистана хоть какие-то упорядоченные формы.





Четверг прошел в дискуссиях о том, что можно сделать для исправления ситуации. Здравых идей не было. И в пятницу, 13 августа, посольство США в Кабуле получило приказ жечь документацию и готовиться к закрытию. Но в Вашингтоне еще не верили, что Кабулу осталось сопротивляться менее суток.





Но к концу субботы настроения стали меняться. Особенно после сообщения, что заместитель спикера афганского парламента перешел к талибам и получил у них назначение начальником полиции в Кабуле. В воскресенье Гани бежал из страны, талибы расхаживали в президентском дворце и делали селфи в президентском кабинете. А спутниковые снимки из международного аэропорта Хамида Карзая показывали показали толпы крошечных точек, сгруппировавшихся вокруг взлетно-посадочных полос - живые символы отчаяния, нерасторопности американской бюрократии и предательства политиков.





Байден настаивал на том, что афганские военные будут воевать - этого не было. Блинкен насмехался над идеей о том, что Кабул падет в выходные - и все же это произошло. «Сайгонский вариант», которого опасался Байден, наступил…









«Сайгонский вариант», которого опасался Байден





И вот теперь в Белом доме ищут крайних. Хотя, как представляется, главная ответственность лежит на самой администрации Джо Байдена, которая хотела уйти из Афганистана любой ценой и как можно скорее. Разведка США сейчас говорит: «Мы предупреждали администрацию о скором падении правительства Гани, наши оценки были точны, что с ними делали политико-формирующие круги – их проблема».





То же самое утверждают и военные: «Какая разница, что мы постоянно твердили о неготовности афганского руководства противостоять талибам – они бы еще лет 20 не были готовы. В Белом доме было принято решение уйти как можно скорее, совершенно не задумываясь, что это сложная операция, к которой нужно тщательно готовиться на всех уровнях».





Разведка и военные были едины в том, что «без какого-либо американского военного и разведывательного присутствия за пределами посольства в Кабуле, столкнувшись с военным и пропагандистским наступлением талибов и подорванным непростыми отношениями Гани с его собственными национальными политическими партнерами, правительство Афганистана может распасться в считанные дни». Так оно и случилось.





Еще после достижения первых американских договоренностей с талибами в Катаре движение Талибан приступило к достижению соглашений с широкой коалицией афганских политиков и военных, стоявших на стороне официального Кабула. Где подкупом, где угрозами, где будущими перспективами талибам удалось убедить этих людей, что после их прихода к власти для них не так уж многое и изменится – главное, в нужный момент проявить к Талибану лояльность.





И как только Байден заспешил с выводом – эта афганская традиция сработала безукоризненно и масштабно.





Спешка обернулась для Байдена тем, что он вошел в пантеон американских лидеров с громкими военно-политическими провалами – Дж.Кеннеди («залив Свиней»), Дж.Форд (Сайгон), Дж.Картер (захват американских заложников в Иране), Б.Обама (Бенгази). Естественно, что он свою вину не признает – значит, стрелочники все равно будут назначены.





Разведка отобьется. Глава разведсообщества Аврил Хайнс – человек Байдена, директор ЦРУ Билл Бёрнс – протеже Клинтонов. Но каждый из них по-своему для Байдена важен. Значит, за все предстоит ответить военным. Впрочем, уволить кого-то прямо сейчас было бы слишком откровенным жестом снятия ответственности. Тем более что Байден ни о чем не сожалеет.