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Политзаключенный Виктор Царикевич отбыл срок и вышел на свободу

22.08.2021 17:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Политзаключенный Виктор Царикевич отбыл срок и 22 августа был освобожден, сообщают правозащитники.

Политзаключенный Виктор Царикевич отбыл срок и вышел на свободу

39-летний житель Мостов Виктор Царикевич был задержан 11 ноября 2020 года.

Согласно обвинению, Царикевич в сентябре—октябре прошлого года провел серию акций, которые, по мнению прокуратуры, «отличались по своему содержанию исключительным цинизмом»:

нанес бело-красно-белые линии на дороге вблизи деревень Савинка, Заполье и агрогородка Дубно Мостовского района;

«повесил чучела в милицейской форме и учинил надписи» под навесами остановок «Микелевщина», «Дубно» и «Черлена»;

в лесу между городом Мосты и агрогородком Мосты Правые нарисовал на 33 деревьях БЧБ-флаги, в поле расставил таблички в виде ритуальных надгробий «с надписями, демонстрирующими пренебрежение к государственному порядку управления», а рядом с табличками поставил гроб с чучелом в форме сотрудника милиции.

Решением судьи Виталия Синило Царикевич был приговорен к одному году лишения свободы в колонии общего режима. В марте 2021 года был признан политзаключенным.

 

 

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Политзаключенный Виктор Царикевич отбыл срок и 22 августа был освобожден, сообщают правозащитники.
 
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