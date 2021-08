Памёр адзін з першых зорных рок-музыкаў Дон Эвэрлі

Источник материала: Свабода

Як адзначае амэрыканскі музычны часопіс Rolling Stone, гурт The Everly Brothers, заснаваны ў 1956 годзе, быў адным з самых раньніх і найбольш уплывовых у рок-н-роле. Яны паўплывалі на такіх выканаўцаў як The Beatles, The Mamas and the Papas, The Hollies and Simon & Garfunkel.

У 1986 годзе The Everly Brothers сталі адным зь першых гуртоў, унесеных у залю славы рок-н-ролу. Дуэт выступаў, з 10-гадовым перапынкам, да 2014 году, калі памёр малодшы брат Дона – Філ.

У 2004 годзе часопіс Rolling Stone зьмясьціў дуэт на 33 месца ў сьпісе найвялікшых выканаўцаў усіх часоў.