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Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили ситуацию в Беларуси
Источник материала: Партизан
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе телефонного разговора обсудили события в Беларуси и политику Китая.
Источник фото: Delfi
Об этом Блинкен сообщил на своей странице в Twitter.
В ходе разговора,
«Стороны обсудили жесткие репрессии режима Лукашенко в отношении гражданского общества в Беларуси. Они подтвердили неизменную поддержку белорусского продемократического движения и призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии против белорусов и его кампанию по организации потоков нелегальных мигрантов через свои границы», - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе телефонного разговора обсудили события в Беларуси и политику Китая.
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