ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили ситуацию в Беларуси

22.08.2021 18:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе телефонного разговора обсудили события в Беларуси и политику Китая.


Источник фото: Delfi
 
Об этом Блинкен сообщил на своей странице в Twitter.

В ходе разговора, пишет Политринг, госсекретарь США назвал Литву одним из ближайших союзников по НАТО и выразил солидарность в связи с давлением КНР на литовское правительство из-за расширения связей с Тайванем.

«Стороны обсудили жесткие репрессии режима Лукашенко в отношении гражданского общества в Беларуси. Они подтвердили неизменную поддержку белорусского продемократического движения и призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии против белорусов и его кампанию по организации потоков нелегальных мигрантов через свои границы», - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе телефонного разговора обсудили события в Беларуси и политику Китая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Меркель допустила новые санкции против Москвы, если газ будет использоваться как оружие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by