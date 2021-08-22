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Шведский форвард Марио Кемпе сменит ЦСКА на минское "Динамо"

22.08.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шведский форвард Марио Кемпе станет игроком минского "Динамо".


Марио Кемпе. Фото: cska-hockey.ru

Срок действия контракта будет рассчитан на один сезон, сообщает телеграм-канал "Хоккейный Бульбаш". Форвард выступал за ЦСКА последние два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате Кемпе провел 34 встречи и набрал в них 22 (11+11) очка, пишет "Прессбол".
 
 
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Шведский форвард Марио Кемпе станет игроком минского "Динамо".
 
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