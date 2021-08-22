|
Шведский форвард Марио Кемпе сменит ЦСКА на минское "Динамо"
Источник материала: Партизан
Шведский форвард Марио Кемпе станет игроком минского "Динамо".
Марио Кемпе. Фото: cska-hockey.ru
Срок действия контракта будет рассчитан на один сезон, сообщает телеграм-канал "Хоккейный Бульбаш". Форвард выступал за ЦСКА последние два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате Кемпе провел 34 встречи и набрал в них 22 (11+11) очка,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шведский форвард Марио Кемпе станет игроком минского "Динамо".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)