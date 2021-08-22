Срок действия контракта будет рассчитан на один сезон, сообщает телеграм-канал "Хоккейный Бульбаш". Форвард выступал за ЦСКА последние два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате Кемпе провел 34 встречи и набрал в них 22 (11+11) очка,"Прессбол".