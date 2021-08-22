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Кулеба: Сейчас прямых угроз со стороны Беларуси нет, но все может измениться
Источник материала: Партизан
Угрозы Украине со стороны Беларуси пока нет, но ситуация может измениться. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Фото: EPA
"Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И к этим различным сценариям мы должны быть готовы", – сказал он.
По словам Кулебы,
"Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос является абсолютно приоритетным для правительства, для президента", – добавил глава МИД.
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Угрозы Украине со стороны Беларуси пока нет, но ситуация может измениться. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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