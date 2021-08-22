Как выглядит Афганистан под властью талибов Первая неделя победившего «Талибана» — глазами международных репортеров

пишет Медуза. Стремительно захватив остальные города Афганистана, силы движения «Талибан» вплотную подошли к столице, Кабулу, 15 августа 2021 года — и вскоре уже развешивали белые флаги с шахадой на государственных учреждениях города. Правительственные войска, оставшиеся без военной помощи США, не оказали талибам практически никакого сопротивления. В аэропорту Кабула начался хаос: жители города в панике пытаются покинуть страну и тысячами прорываются к улетающим самолетам, встречая сопротивление как талибов, так и американских военных. У наземных границ Афганистана с другими странами тоже собираются беженцы. В городе уже есть жертвы: давки в аэропорту, обысков в домах журналистов и общественных деятелей, расстрела стихийной демонстрации. При этом представители движения заверяют в многочисленных интервью, что они — совсем не те люди, которые захватили власть в Афганистане в 1996 году и пять лет строили почти никем не признанную жесткую религиозную диктатуру, пока их не изгнали военные силы США и союзников ровно 20 лет назад. Вот как прошла первая неделя в уже не Исламской республике, но еще не Исламском эмирате Афганистан — на фото,Медуза.





Патруль талибов в кабульском районе Вазир Акбар Хан. 18 августа 2021 года

Rahmat Gul / AP Photo / Scanpix / LETA









Столпотворение на въезде в кабульский аэропорт, через который тысячи людей надеются как можно скорее покинуть страну. В давке у аэропорта погибло уже не менее 12 человек. 20 августа 2021 года

Wakil Kohsar / AFP / Scanpix / LETA









Американский морпех с младенцем на руках. Некоторые афганцы, поняв, что им вряд ли удастся попасть в аэропорт и улететь из Кабула, передают через ограждение своих детей в надежде, что хотя бы им удастся покинуть Афганистан под властью талибов. 20 августа 2021 года

Sgt. Isaiah Campbell / U.S. Marine Corps / Reuters / Scanpix / LETA









Заявления от афганцев, желающих покинуть страну, в кабине военного внедорожника «Хамви» у посольств Великобритании и Канады в Кабуле. 19 августа 2021 года

Wakil Kohsar / AFP / Scanpix / LETA









Эвакуация на военных самолетах из аэропорта Кабула. 20 августа 2021 года

Brandon Cribelar / U.S. Marine Corps / Reuters / Scanpix / LETA









Поздно вечером 15 августа военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III американских ВВС эвакуировал из Кабула около 640 мирных жителей. Изначально экипаж самолета не собирался брать с собой столько пассажиров, но перед взлетом, во время паники в аэропорту, люди стали запрыгивать на полуоткрытую рампу самолета. Представитель Минобороны США сообщил Defense One, что экипаж не стал выгонять людей и взял их с собой. Все беженцы разместились на полу самолета и благополучно долетели до авиабазы в Катаре. Этот рейс стал одним из тех немногих, на которых эвакуировали сотни пассажиров. На некоторых других из них могло быть больше 640 человек, неофициально сообщили в Минобороны США. На фото — один из таких рейсов, вылетевший из Кабула 19 августа.

Brandon Cribelar / U.S. Air / Planet Pix / ZUMA / Scanpix / LETA









Патруль талибов на улицах Кандагара. Город находится под их властью с 12 августа. 19 августа 2021 года

EPA / Scanpix / LETA









Закрашенные женские лица на рекламных плакатах в Кабуле. 20 августа 2021 года

Haroon Sabawoon / An​adolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press









Вооруженные бойцы «Талибана» на пятничной молитве — первой после захвата столицы — в кабульской мечети. 20 августа 2021 года

Hoshang Hashimi / AFP / Scanpix / LETA





Бойцы «Талибана» на пятничной молитве в Кабуле. 20 августа 2021 года

Marcus Yam / Los Angeles Times / Getty Images





Патруль талибов на улицах Кабула. 19 августа 2021 года

Rahmat Gul / AP / Scanpix / LETA