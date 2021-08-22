Глуховский: Линия, которую российский власти считают правильной – та, которой придерживался Лукашенко в прошлом году

Источник материала: Салiдарнасць

Писатель – о мировосприятии и настройках Кремля.





– Сейчас мы имеем дело с режимом абсолютно паразитарным, который только имитирует борьбу с Западом, потому что имитация этой борьбы ему нужна только для самолегитимации, – рассуждает Дмитрий Глуховский на Эхе Москвы . – По факту, люди защищают свое право владеть то, что они себе присвоили за последние 30 лет и передать право владения этими вещами своим следующим поколениям.

Угроза единственная, которую они видят для этого плана – это какие-то формы народного сопротивления, народные какие-то митинги и восстания. И уроки, которые они извлекают – это состоявшиеся уличные революции в Украине и провалившаяся уличная революция в Беларуси.

Линия, которую они считают правильной – та, которой придерживался Лукашенко в прошлом году. Ошибка, которую, как они считают, он допустил – наличие в публичном поле независимых СМИ и фигуры, минимально привлекательные, вокруг которых как-то могла бы сплотиться протестная сила общественности, если эта фигура была бы допущена к выборам.

То есть, мы имеем дело, неважно как это драпируется, во что маскируется – мы имеем дело с целенаправленной осознанной политикой по недопущению превращения ритуала покорности и раболепия, всё намечено на сентябрь, который по инерции называется у нас выборами в парламент, в переломный момент, когда протестная накопленная народная энергия могла бы выгнать людей на улицы и каким-то образом пошатнуть власть той группы лиц, которая сейчас продолжает управлять страной.