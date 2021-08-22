ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глуховский: Линия, которую российский власти считают правильной – та, которой придерживался Лукашенко в прошлом году

22.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Писатель – о мировосприятии и настройках Кремля.

Глуховский: Линия, которую российский власти считают правильной – та, которой придерживался Лукашенко в прошлом году

– Сейчас мы имеем дело с режимом абсолютно паразитарным, который только имитирует борьбу с Западом, потому что имитация этой борьбы ему нужна только для самолегитимации, – рассуждает Дмитрий Глуховский на Эхе Москвы. – По факту, люди защищают свое право владеть то, что они себе присвоили за последние 30 лет и передать право владения этими вещами своим следующим поколениям.

Угроза единственная, которую они видят для этого плана – это какие-то формы народного сопротивления, народные какие-то митинги и восстания. И уроки, которые они извлекают – это состоявшиеся уличные революции в Украине и провалившаяся уличная революция в Беларуси.

Линия, которую они считают правильной – та, которой придерживался Лукашенко в прошлом году. Ошибка, которую, как они считают, он допустил – наличие в публичном поле независимых СМИ и фигуры, минимально привлекательные, вокруг которых как-то могла бы сплотиться протестная сила общественности, если эта фигура была бы допущена к выборам.

Читайте также

То есть, мы имеем дело, неважно как это драпируется, во что маскируется – мы имеем дело с целенаправленной осознанной политикой по недопущению превращения ритуала покорности и раболепия, всё намечено на сентябрь, который по инерции называется у нас выборами в парламент, в переломный момент, когда протестная накопленная народная энергия могла бы выгнать людей на улицы и каким-то образом пошатнуть власть той группы лиц, которая сейчас продолжает управлять страной.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Затрыманыя былы падпалкоўнік міліцыі і былы артыст «Харошак»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by