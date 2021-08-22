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Егор Казаринов, пытавшийся сменить квалификацию и перейти из лыжников в биатлонисты, вернулся в лыжные гонки

22.08.2021 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Егор Казаринов, пытавшийся сменить квалификацию и перейти из лыжников в биатлонисты, вернулся в лыжные гонки.



"Подготовку к олимпийскому сезону в составе национальной команды ведут шесть биатлонистов — Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский и Роман Елетнов. Егор Казаринов, пытавшийся сменить квалификацию и перейти из лыжников в биатлонисты, вернулся в лыжные гонки — времени на то, чтобы совладать с винтовкой, для подготовки к Олимпийским играм ему бы не хватило. Остальные парни продолжают совершенствовать мастерство на огневых рубежах", — говорится в материале "Беларусь сегодня", пишет Прессбол.
 
 
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Егор Казаринов, пытавшийся сменить квалификацию и перейти из лыжников в биатлонисты, вернулся в лыжные гонки.
 
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