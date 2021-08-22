"Подготовку к олимпийскому сезону в составе национальной команды ведут шесть биатлонистов — Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский и Роман Елетнов. Егор Казаринов, пытавшийся сменить квалификацию и перейти из лыжников в биатлонисты, вернулся в лыжные гонки — времени на то, чтобы совладать с винтовкой, для подготовки к Олимпийским играм ему бы не хватило. Остальные парни продолжают совершенствовать мастерство на огневых рубежах", —в материале "Беларусь сегодня",Прессбол.