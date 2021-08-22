|
Бывший подполковник милиции Петр Будько задержан в Гродненской области
Источник материала: Партизан
20 августа в Ивье Гродненской области был задержан бывший подполковник милиции Петр Будько, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
Пётр Будько. Фото: "Народная воля"
Бывшего милиционера задержали на рабочем месте и там же провели обыск. Обыскали также дом и дачу. Изъята компьютерная техника. Сообщается,
Петра Будько лишили звания из-за его политических взглядов. Он отслужил в милиции более 20 лет, начинал в ГАИ, работал на различных должностях, а закончил в Кареличах заместителем начальника РОВД. В декабре 2020 года отсидел 32 суток по статье 23.34 КоАП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 августа в Ивье Гродненской области был задержан бывший подполковник милиции Петр Будько, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)