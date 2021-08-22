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Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства

22.08.2021 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая фигуристка, олимпийская чемпионка Оксана Баюл сообщила в Instagram 21 августа, что отказалась от украинского гражданства.


Баюл: Я больше ничего никому не доказываю. Фото: Oksana Baiul / Facebook

Она отметила, пишет Гордон, что согласно украинской Конституции, двойное гражданство в Украине не разрешено.

"Слава богу за все, спасибо. Я больше ничего никому не доказываю, нет – так нет, головой в бортик – без меня. [...] Я отказываюсь от украинского гражданства", – написала спортсменка.

Несколько дней назад Баюл писала в Instagram, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

"Украина, чего вы добились в ваших ко мне унижениях? Вот в чем вопрос? А то, что [президент Украины Владимир] Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет независимости, – так я уже давно не летаю в облаках, и все равно спасибо, Владимир Зеленский", – заявляла олимпийская чемпионка.
 
 
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Бывшая фигуристка, олимпийская чемпионка Оксана Баюл сообщила в Instagram 21 августа, что отказалась от украинского гражданства.
 
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