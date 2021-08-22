Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства





Баюл: Я больше ничего никому не доказываю. Фото: Oksana Baiul / Facebook





пишет Гордон, что согласно украинской Конституции, двойное гражданство в Украине не разрешено. Она отметила,Гордон, что согласно украинской Конституции, двойное гражданство в Украине не разрешено.





"Слава богу за все, спасибо. Я больше ничего никому не доказываю, нет – так нет, головой в бортик – без меня. [...] Я отказываюсь от украинского гражданства", – написала спортсменка.





Несколько дней назад Баюл писала в Instagram, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости Украины.





"Украина, чего вы добились в ваших ко мне унижениях? Вот в чем вопрос? А то, что [президент Украины Владимир] Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет независимости, – так я уже давно не летаю в облаках, и все равно спасибо, Владимир Зеленский", – заявляла олимпийская чемпионка.



