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Елизавета II подаст в суд на принца Гарри

22.08.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Елизавета II подаст в суд на принца Гарри

Английская королева пригрозила внуку подать на него в суд, в случае выхода в свет мемуаров, авторами которых станет принц Гарри, рассказывает «Российская газета».  

Конфликт в венценосном семействе принял новый оборот, когда Гарри отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи.

Масла в огонь семейных неурядиц подлило большое интервью пары, которое они дали Опре Уинфри. В беседе принц Гарри и Меган Маркл откровенно рассказали о сложностях в общении с монаршими родственниками.

По информации инсайдеров, Елизавета II раздосадована публикацией откровений внука и готова любыми способами защищаться от его публичных нападок. 

Королевские юристы уже готовят обращение к своим коллегам, представляющим интересы принца Гарри.

Фото: twitter.com/RoyalFamily

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Английская королева пригрозила внуку подать на него в суд, в случае выхода в свет мемуаров, авторами которых станет принц Гарри, рассказывает «Российская газета»....
 
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