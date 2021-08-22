|
Елизавета II подаст в суд на принца Гарри
Источник материала: ОНТ
Английская королева пригрозила внуку подать на него в суд, в случае выхода в свет мемуаров, авторами которых станет принц Гарри,
Конфликт в венценосном семействе принял новый оборот, когда Гарри отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи.
Масла в огонь семейных неурядиц подлило большое
По информации инсайдеров, Елизавета II раздосадована публикацией откровений внука и готова любыми способами защищаться от его публичных нападок.
Королевские юристы уже готовят обращение к своим коллегам, представляющим интересы принца Гарри.
Фото: twitter.com/RoyalFamily
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Английская королева пригрозила внуку подать на него в суд, в случае выхода в свет мемуаров, авторами которых станет принц Гарри, рассказывает «Российская газета»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)