В Амурской области подтоплено более 100 жилых домов

Источник материала: ОНТ

Более 100 жилых домов и 942 приусадебных участка остаются подтопленными в результате масштабного паводка в регионе, передает ТАСС.

Также от большой воды пострадали 10 участков автомобильных дорог. К аварийно-восстановительным работам в области привлечены 490 человек и задействованы 154 единицы техники.

По данным Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется штормовое предупреждение о сильных дождях и ливнях.

Фото: Pixabay

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