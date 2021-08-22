|
В Амурской области подтоплено более 100 жилых домов
Источник материала: ОНТ
Более 100 жилых домов и 942 приусадебных участка остаются подтопленными в результате масштабного паводка в регионе,
Также от большой воды пострадали 10 участков автомобильных дорог. К аварийно-восстановительным работам в области привлечены 490 человек и задействованы 154 единицы техники.
По данным Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется штормовое предупреждение о сильных дождях и ливнях.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 100 жилых домов и 942 приусадебных участка остаются подтопленными в результате масштабного паводка в регионе, передает ТАСС. Также от большой воды пострадали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)