Посол Беларуси Олег Иванов: относимся к ситуации в Афганистане, как к гуманитарному кризису

Источник материала: ОНТ

О взгляде на события в Афганистане с ближайшей к нему границы. Гостем стрима телеканала ОНТ «Главный Тур» стал посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов.

Их граница, граница с Таджикистаном – первый путь наземной эвакуации для людей, которые бегут от гражданского переворота. В списке тех, кто обратился в белорусское посольство, было 16 человек, всем оказана помощь.

Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане: «Гражданство неопределенное, и дети от смешанных семей не имеют вообще никаких документов, но мы относимся здесь к этой ситуации не как к юридически жестко обусловленной, а как к гуманитарному кризису, в котором надо помогать. Вооруженных отрядов талибов – наверно, 30 000 человек в сланцах с оружием 30-летней давности, им противостоит 200-тысячная армия, вооруженная современной техникой, авиацией. Возможно ли победное шествие, если бы их не поддерживало население – конечно, нет».

Почему и кто поддерживает талибов? Несмотря на очень негативный взгляд на такое жесткое соблюдение исламских законов от мирового сообщества. Полную версию разговора с послом смотрите на одноименном YouYube-канале «Главный. Тур».





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