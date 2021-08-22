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Посол Беларуси Олег Иванов: относимся к ситуации в Афганистане, как к гуманитарному кризису
Источник материала: ОНТ
О взгляде на события в Афганистане с ближайшей к нему границы. Гостем стрима телеканала ОНТ «Главный Тур» стал посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов.
Их граница, граница с Таджикистаном – первый путь наземной эвакуации для людей, которые бегут от гражданского переворота. В списке тех, кто обратился в белорусское посольство, было 16 человек, всем оказана помощь.
Почему и кто поддерживает талибов? Несмотря на очень негативный взгляд на такое жесткое соблюдение исламских законов от мирового сообщества. Полную версию разговора с послом смотрите на одноименном YouYube-канале «Главный. Тур».
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О взгляде на события в Афганистане с ближайшей к нему границы. Гостем стрима телеканала ОНТ «Главный Тур» стал посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов. Их...
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