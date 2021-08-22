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Премьер-министр Швеции подаст в отставку
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что покинет свой пост, а также пост председателя Социал-демократической рабочей партии в ноябре нынешнего года,
Стефан Левен возглавлял Социал-демократическую рабочую партию Швеции на протяжении десяти лет и собирался участвовать в предвыборной кампании в 2022 году, однако изменил свое решение.
«Я проинформировал исполнительный комитет партии и председателя избирательного комитета, что хочу покинуть пост председателя партии на партийном съезде в ноябре, а затем также быть освобожденным от должности премьер-министра», – прокомментировал свою будущую отставку Левен.
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Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что покинет свой пост, а также пост председателя Социал-демократической рабочей партии в ноябре нынешнего...
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