Премьер-министр Швеции подаст в отставку

Источник материала: ОНТ

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что покинет свой пост, а также пост председателя Социал-демократической рабочей партии в ноябре нынешнего года, сообщает ТАСС.

Стефан Левен возглавлял Социал-демократическую рабочую партию Швеции на протяжении десяти лет и собирался участвовать в предвыборной кампании в 2022 году, однако изменил свое решение.

«Я проинформировал исполнительный комитет партии и председателя избирательного комитета, что хочу покинуть пост председателя партии на партийном съезде в ноябре, а затем также быть освобожденным от должности премьер-министра», – прокомментировал свою будущую отставку Левен.



Фото: Pixabay

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