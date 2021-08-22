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В Тихиничах белорусские артисты выступили с громким концертом перед местными жителями

22.08.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Тихиничах белорусские артисты выступили с громким концертом перед местными жителями

Отметились выходные и обещанным концертом «на лавках». В агрогородке Тихиничи собрались белорусские артисты, чтобы выступить перед местными жителями. Такой «свойский» концерт анонсировал Президент, накануне побывавший там с визитом.


Целью поездки была, конечно, уборочная кампания. И Тихиничи в этом вопросе – показательное хозяйство. Для людей, которые пришли пообщаться с Президентом, собрали стихийную площадку под открытым небом и тут же на месте решили, что оставят ее как концертную. 5 тысяч зрителей увидели концерт, не только с поп-программой – приехали и солисты Большого театра с классическими произведениями. Не обошлось, конечно, и без танцев под знакомые хиты.

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Отметились выходные и обещанным концертом «на лавках». В агрогородке Тихиничи собрались белорусские артисты, чтобы выступить перед местными жителями. Такой...
 
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