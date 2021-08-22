Знаменитый «Ганненскi кiрмаш» третий день проходит в Зельве

Источник материала: ОНТ

В Зельве уже третий день шумит-веселится знаменитый «Ганненскi кiрмаш». Старинной белорусской ярмарке в этом году исполнилось уже триста лет! С XVIII века она гремела на всю Европу, была одной из крупнейших, торговать сюда съезжались купцы со всего Старого Света. Сегодня праздник – визитная карточка Зельвы. Прикупить что-нибудь для хозяйства и для души приезжают тысячи гостей. На ярмарке побывала и съемочная группа ОНТ.





На главной площади, как и триста лет назад, появляется князь Антоний Казимир Сапега – и дает старт празднику. Теперь можно гулять три дня, не думая ни о чем. Именно он в XVIII веке основал кирмаш и прославил Зельву на всю Европу. Раз в год местечко превращалось в одну из главных торговых площадок Старого Света, по своим масштабам ярмарка уступала лишь Лейпцигской.

В те времена на ярмарку съезжались до пяти тысяч купцов. Приобрести здесь и сегодня можно что угодно – ремесленники со всей Беларуси везут сюда свои лучшие товары. Одежда, украшения, фермерские продукты, домашняя утварь. Все, как и 300 лет назад, – ручная работа. Торговать в Зельве выгодно – у прилавков всегда очереди.

Купить необходимое, перекусить и развлечься – традиционно в дни ярмарки население Зельвы увеличивается вдвое. Единственное – лошадьми здесь больше не торгуют, теперь это животное скорее символ ярмарки. На счастье нужно успеть потереть бронзового коня, прокатиться на живом такси и отдать свой голос в конкурсе самых красивых повозок.

Песни, танцы, запах жареного мяса и драников. В такой атмосфере молодежь знакомилась, а через год прямо на ярмарке играла свадьбы. Этот обряд до сих пор в Зельве бережно хранят и традиции предков показывают гостям.

Выставки, мастер-классы, подворья с демонстрацией старинных обрядов и кухни. На ярмарке стараются максимально поддержать атмосферу старины и отвлечь гостей от суеты XXI века. «Ганненскi кiрмаш» и сегодня будет шуметь в Зельве до поздней ночи. А уже завтра все гости разъедутся. И, как наши предки, целый год будут вспоминать любимый праздник и готовиться к новому – весь князь Сапега приглашает.

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