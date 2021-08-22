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Более 800 произведений в традиционных и современных жанрах искусства будут представлены на фестивале «Арт-Минск-2021»
Источник материала: ОНТ
Четвертый фестиваль искусства «Арт-Минск» пройдет в столице с 3 по 26 сентября,
Один из главных культурных фестов Беларуси разместится на семи площадках Минска. Центральной будет Дворец искусства на ул. Козлова.
Торжественное открытие главной экспозиции состоится 3 сентября. Также экспозиции будут представлены в пространстве «Арт-Фабрика», галерее «Мастацтва», «DK» и др.
В фестивале «Арт-Минск-2021» примут участие около 240 художников, скульпторов, фотографов со всей республики. На фестивале будут представлены более 800 произведений в традиционных и современных жанрах искусства (цифровые инсталляции, видео-арт).
Фото: БЕЛТА
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Более 800 произведений в традиционных и современных жанрах искусства будут представлены на фестивале «Арт-Минск-2021»
Четвертый фестиваль искусства «Арт-Минск» пройдет в столице с 3 по 26 сентября, передает агентство «Минск-Новости». Один из главных культурных фестов Беларуси...
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