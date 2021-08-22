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Более 800 произведений в традиционных и современных жанрах искусства будут представлены на фестивале «Арт-Минск-2021»

22.08.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 800 произведений в традиционных и современных жанрах искусства будут представлены на фестивале «Арт-Минск-2021»

Четвертый фестиваль искусства «Арт-Минск» пройдет в столице с 3 по 26 сентября, передает агентство «Минск-Новости».

Один из главных культурных фестов Беларуси разместится на семи площадках Минска. Центральной будет Дворец искусства на ул. Козлова.

Торжественное открытие главной экспозиции состоится 3 сентября. Также экспозиции будут представлены в пространстве «Арт-Фабрика», галерее «Мастацтва», «DK» и др.

В фестивале «Арт-Минск-2021» примут участие около 240 художников, скульпторов, фотографов со всей республики. На фестивале будут представлены более 800 произведений в традиционных и современных жанрах искусства (цифровые инсталляции, видео-арт).

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Четвертый фестиваль искусства «Арт-Минск» пройдет в столице с 3 по 26 сентября, передает агентство «Минск-Новости». Один из главных культурных фестов Беларуси...
 
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