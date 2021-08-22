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Гандболисты «Мешков Бреста» с победы стартовали в новом сезоне в SEHA-лиге
Источник материала: ОНТ
Гандболисты «Мешков Бреста» с победы стартовали в новом сезоне. Первый официальный матч команда проводила в SEHA-лиге.
Белорусский чемпион обыграл северо-македонский «Еурофарм». БГК с первых минут захватил лидерство, по ходу встречи преимущество брестчан достигало 8 мячей. Но в итоге матч завершился со счетом 31:27 в пользу нашей команды. Самым результативным игроком на площадке стал полусредний «Еурофарма» Стипе Мандалинич, он забросил 9 мячей. У БГК 8 раз отличился чешский легионер Станислав Кашпарек. Ответный поединок пройдет в Бресте в следующее воскресенье, 29 августа. Победитель противостояния выйдет в «финал четырех» SEHA-лиги.
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Гандболисты «Мешков Бреста» с победы стартовали в новом сезоне. Первый официальный матч команда проводила в SEHA-лиге. Белорусский чемпион обыграл...
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