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Кайли Дженнер готовится стать матерью во второй раз
Источник материала: ОНТ
Представительница скандально известного семейство Кардашьян Кайли Дженнер и ее бойфренд Трэвис Скотт станут родителями во второй раз,
У 24-летней миллиардерши и 30-летнего репера уже есть первенец – трехлетняя Сторми. Девочка уже успела побывать на обложке глянцевого журнала, обзавестись тысячами подписчиков в соцсетях, выгулять наряды ведущих дизайнеров и стать владелицей шикарного игрушечного особняка.
Однако в ближайшем будущем наследнице знаменитой пары придется научиться делиться всеми атрибутами звездной жизни с братом или сестрой.
К слову, Кайли Дженнер не раз говорила в интервью, что хотела бы в скором времени родить брата для своей Сторми. И вообще, в будущем планирует иметь, в идеале, семь детей.
Фото: twitter.com/KylieJenner
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Представительница скандально известного семейство Кардашьян Кайли Дженнер и ее бойфренд Трэвис Скотт станут родителями во второй раз, рассказывает журнал «ELLE»....
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