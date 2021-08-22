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Кайли Дженнер готовится стать матерью во второй раз

22.08.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кайли Дженнер готовится стать матерью во второй раз

Представительница скандально известного семейство Кардашьян Кайли Дженнер и ее бойфренд Трэвис Скотт станут родителями во второй раз, рассказывает журнал «ELLE».

У 24-летней миллиардерши и 30-летнего репера уже есть первенец – трехлетняя Сторми. Девочка уже успела побывать на обложке глянцевого журнала, обзавестись тысячами подписчиков в соцсетях, выгулять наряды ведущих дизайнеров и стать владелицей шикарного игрушечного особняка.

Однако в ближайшем будущем наследнице знаменитой пары придется научиться делиться всеми атрибутами звездной жизни с братом или сестрой.



К слову, Кайли Дженнер не раз говорила в интервью, что хотела бы в скором времени родить брата для своей Сторми. И вообще, в будущем планирует иметь, в идеале, семь детей.


Фото: twitter.com/KylieJenner

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Представительница скандально известного семейство Кардашьян Кайли Дженнер и ее бойфренд Трэвис Скотт станут родителями во второй раз, рассказывает журнал «ELLE»....
 
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