Мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать Ангелу Меркель

Источник материала: ОНТ

Не пустили мэра. В Киеве разгорается очередной, на этот раз микрополитический скандал, который хорошо демонстрирует, мягко говоря, не «общий курс» украинских политиков. В этот раз не смогли решить, кто встретит канцлера Германии, которая прибыла с визитом в Киев.



Мэра Киева, в прошлом известного спортсмена Виталия Кличко, к Ангеле Меркель так и не пустили. В последнее время к мэрии проявляет личный интерес Президент Владимир Зеленский, проходят обыски. В Раде уже заявили, что Кличко – кандидат на вылет с поста городской администрации, и назвали имя его преемника. Кличко заявляет, что власти считают его главным конкурентом в предстоящей кампании, поэтому и начали зачистку. Ангела Меркель тем временем прилетела в Киев на переговоры с Зеленским. Одной из тем станет реализация Минских соглашений.

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