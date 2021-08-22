ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать Ангелу Меркель

22.08.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать Ангелу Меркель

Не пустили мэра. В Киеве разгорается очередной, на этот раз микрополитический скандал, который хорошо демонстрирует, мягко говоря, не «общий курс» украинских политиков. В этот раз не смогли решить, кто встретит канцлера Германии, которая прибыла с визитом в Киев.

Мэра Киева, в прошлом известного спортсмена Виталия Кличко, к Ангеле Меркель так и не пустили. В последнее время к мэрии проявляет личный интерес Президент Владимир Зеленский, проходят обыски. В Раде уже заявили, что Кличко – кандидат на вылет с поста городской администрации, и назвали имя его преемника. Кличко заявляет, что власти считают его главным конкурентом в предстоящей кампании, поэтому и начали зачистку. Ангела Меркель тем временем прилетела в Киев на переговоры с Зеленским. Одной из тем станет реализация Минских соглашений. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не пустили мэра. В Киеве разгорается очередной, на этот раз микрополитический скандал, который хорошо демонстрирует, мягко говоря, не «общий курс» украинских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит кабина пилота и что важно в осмотре самолёта перед полётом? Поговорили с лётчиками об истребителе Су-30
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by