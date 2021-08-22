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«Меня заело самолюбие». Как владелец частного рынка в райцентре решил заниматься сельским хозяйством?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сергей Федорук – владелец, пожалуй, единственного в стране частного рынка в райцентре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Плюс выгодные бизнесы в строительстве и ритейлер. Но вот он решил вложиться и в землю. Зачем?
Сергей Федорук, глава фермерского хозяйства:
Евгений Пустовой, СТВ:
Сергей Федорук:
Конечно, в крупных фермерских хозяйствах возможность есть, там поставил бухгалтера у ворот, и она тебе: «Паспорт, паспорт», и все договора шлепает, оформляет. А если такой средний или мелкий фермер, может быть, и послабление какое-то надо.
Евгений Пустовой:
Сергей Федорук:
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«Меня заело самолюбие». Как владелец частного рынка в райцентре решил заниматься сельским хозяйством?
Новости Беларуси. Сергей Федорук – владелец, пожалуй, единственного в стране частного рынка в райцентре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Плюс выгодные...
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