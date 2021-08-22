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Психолог: ему, Шрайбману, делать из власти врага можно, а Президенту обозначать реальных недругов для Беларуси нельзя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Об истинных и скрытых причинах поступков и поведения людей в программе «Неделя» на СТВ расскажет Григорий Азаренок.
Григорий Азаренок, СТВ:
Алена Дзиодзина, психолог:
И это тоже часть политической пропаганды, когда оппоненты власти про власть говорят только плохо, а про оппозицию – либо хорошо, либо никак. Так ему, Шрайбману, делать из власти врага у ворот можно, а Президенту обозначать реальных недругов для Беларуси нельзя, ведь это же пропаганда.
Он винит Президента в том, что тот ищет поддержки в народе. Как пропагандист Шрайбман в очередной раз осуждает, словно бы речь шла о чем-то неприличном. Но как политолог хорошо понимает, что люди – это легитимность, пока они в одной связке, власть остается стабильной. Именно поэтому так настойчивы попытки Шрайбмана оттолкнуть людей от своего Президента, настроить против, сделать из него изгоя. Оппозиционная пропаганда, не более. И разбивается она вдребезги о конкретные дела и тезисы. Нет лучшего способа понять, что людям нужно и чего они ждут от властей, чем личный контакт и близость к народу. К слову, белорусы очень ценят за это своего Президента.
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Психолог: ему, Шрайбману, делать из власти врага можно, а Президенту обозначать реальных недругов для Беларуси нельзя
Новости Беларуси. Об истинных и скрытых причинах поступков и поведения людей в программе «Неделя» на СТВ расскажет Григорий Азаренок.
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