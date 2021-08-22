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Сравниваем данные по ВВП разных стран, в том числе и Беларуси. Интересные факты от МВФ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несколько интересных цифр от МВФ. На август 2021-го ВВП по паритету покупательской способности на человека в Беларуси составил чуть более 20 тысяч долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У России и Казахстана цифры чуть получше – 29 и 27 тысяч соответственно.
Но это и понятно – страны больше нашей по размеру, там почти вся таблица Менделеева, несколько иначе работает экономика.
Евгений Поболовец, СТВ:
Берем другую графику и также внимательно смотрим. Уровень ВВП на душу населения в Беларуси – 6 500 долларов. Это, к примеру, на уровне Бразилии.
А вот в Украине – 3 600 долларов – практически в два раза меньше.
К слову, ВВП в Афганистане – 506 долларов на человека.
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Новости Беларуси. Несколько интересных цифр от МВФ. На август 2021-го ВВП по паритету покупательской способности на человека в Беларуси составил чуть более 20 тысяч...
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