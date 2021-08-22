Как в Беларуси выполняют поручение Лукашенко по ремонту дорог? Рассказывает гендиректор «Гомельоблдорстрой»

Источник материала: СТВ

Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч населенных пунктов. Их общая протяженность почти вдвое превышает длину экватора Земли.

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В целом по стране в ближайшие пять лет запланирован ремонт 137 мостовых сооружений. Это черным по белому прописано в программе «Дороги Беларуси». За тот же период предусмотрено отремонтировать 7 000 километров местных дорог, то есть почти 10 % общей их протяженности.

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Игорь Кравченко, генеральный директор предприятия «Гомельоблдорстрой»:

Есть определенные приоритеты в рамках исполнения данной программы. Первый приоритет – сохранить существующую сеть дорог, то есть сохранять действующие, ремонтируя покрытие, и улучшать качество покрытий. Есть гравийные дороги, которые надо переводить в другие виды покрытий, то есть делать асфальтобетон. Есть еще сегодня грунтовые связи: это, можно сказать, непопулярное слово, неперспективные населенные пункты. Но это населенные пункты, в которых сегодня есть люди, и мы пытаемся обеспечить связь со всеми населенными пунктами.