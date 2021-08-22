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Как в Беларуси выполняют поручение Лукашенко по ремонту дорог? Рассказывает гендиректор «Гомельоблдорстрой»
Источник материала: СТВ
Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч населенных пунктов. Их общая протяженность почти вдвое превышает длину экватора Земли.
В целом по стране в ближайшие пять лет запланирован ремонт 137 мостовых сооружений. Это черным по белому прописано в программе «Дороги Беларуси». За тот же период предусмотрено отремонтировать 7 000 километров местных дорог, то есть почти 10 % общей их протяженности.
Игорь Кравченко, генеральный директор предприятия «Гомельоблдорстрой»:
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Как в Беларуси выполняют поручение Лукашенко по ремонту дорог? Рассказывает гендиректор «Гомельоблдорстрой»
Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч...
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