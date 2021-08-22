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«Способ наиболее популярный». Как в Беларуси делают дороги, чтобы служили дольше?
Источник материала: СТВ
Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч населенных пунктов. Их общая протяженность почти вдвое превышает длину экватора Земли.
Сегодня поверхностная обработка дорог в Беларуси – широко распространенная практика. Эмульсия намертво приклеивает мелкий щебень к дорожному полотну и надежно защищает асфальтобетонное покрытие, существенно продлевая срок его эксплуатации.
Олег Жиженский, начальник отдела предприятия «Гомельоблдорстрой»:
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Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч...
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