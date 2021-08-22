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«Способ наиболее популярный». Как в Беларуси делают дороги, чтобы служили дольше?

22.08.2021 20:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч населенных пунктов. Их общая протяженность почти вдвое превышает длину экватора Земли.

«Способ наиболее популярный». Как в Беларуси делают дороги, чтобы служили дольше?

Сегодня поверхностная обработка дорог в Беларуси – широко распространенная практика. Эмульсия намертво приклеивает мелкий щебень к дорожному полотну и надежно защищает асфальтобетонное покрытие, существенно продлевая срок его эксплуатации.

«Способ наиболее популярный». Как в Беларуси делают дороги, чтобы служили дольше?

Олег Жиженский, начальник отдела предприятия «Гомельоблдорстрой»:
Преимущество данной технологии в том, что она более дешевая. Поэтому этот способ наиболее популярный у нас при ремонте. Достигаем безопасность дорожного движения одновременно с качеством защитного слоя.

Жители Гомельского района страдали от бездорожья и сделали дорогу сами. Как это было, читайте здесь.

 
 
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Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч...
 
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