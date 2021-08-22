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Турникеты, дежурный милиционер и видеонаблюдение. Какие новшества вводят в школах для безопасности учеников и педагогов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чуть более недели остается до нового учебного года. С 1 сентября белорусские школы и гимназии выходят на новый уровень – больше внимания безопасности, прежде всего это касается столицы: установка турникетов, система распознавания лиц, дополнительные видеокамеры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Беларусь, Столбцы, 2019 год. Школьник напал с ножом на преподавателя и других ребят. Учительница и подросток погибли, еще двое пострадавших оказались в больнице. Керчь, 2018 год. Студент-четверокурсник убил 17 и ранил десятки человек в колледже. Семь одноклассников сумела ранить 13-летняя девочка-подросток из российского города Шадринска Курганской области. Лишний раз не упоминаем Беслан – 1 сентября исполнится 17 лет с момента этой трагедии.
Безопасность наших детей превыше всего, потому турникеты, потому видеокамеры и система распознавания лиц. Потому и еще одно нововведение – приглядывать за порядком в школе будут и милиционеры. Этой теме будет посвящен в том числе и предстоящий педсовет.
Оксана Семашко, корреспондент:
– Здравствуйте!
Дальше нашей съемочной группе предложили измерить температуру. И что необычно – фейсконтроль в школе.
– Добро пожаловать!
В 28-й школе Минска уже год работают такие терминалы. Они здесь всех знают в лицо. В базе данных – 730 учеников, педагоги и персонал.
Оксана Семашко:
Инесса Класинская, директор средней школы № 28 Минска:
Умная система не только считывает ваше самочувствие, но и готова научить правильно надевать маску.
В данном случае идет надпись, что маска надета правильно, но, к сожалению, вас в таком случае может...
Подобные системы безопасности появятся в каждой школе столицы. Кроме того, планируется, что безупречное спокойствие здесь будут обеспечивать милиционеры. Кстати, к примеру, в Германии свой полицейский есть в каждой школе, а во Франции родители могут сопровождать детей только до входа. В Чехии и вовсе школы закрываются на время уроков. В неблагополучных районах США на входе в школу стоят металлоискатели.
Алексей Кобызев, заместитель директора средней школы № 28 Минска:
Наталья Метельская, мама первоклассника:
Родион Сакерин, ученик средней школы № 28 Минска:
Школа-новостройка в столичной Лошице. Новой школе – новые технологии. Без карты учащегося здесь как без дневника, как без головы, как, собственно, без обеда в столовой, проезда в общественном транспорте и, конечно, пропуска на уроки.
Наталья Новик, директор средней школы № 224 Минска:
Если горит красный свет, то, конечно, ни там, ни здесь не пройти.
А это уже 75-я гимназия Минска. Год назад после капитального ремонта здесь появилась система контроля доступа. Своеобразный стимул не опаздывать.
Василий Ананько, директор гимназии № 75 Минска:
А пока за порядком в гимназии пристально следит Надежда Михайловна. На страже она уже больше пяти лет.
Надежда Богданова, сторож гимназии № 75 Минска:
В гимназии почти 20 камер, поэтому видно все как на ладони. Здесь нет потерянных телефонов, а спорные моменты, если и возникают, то максимально быстро решаются. Подобная система контроля есть и в кабинете директора.
Иногда к нам обращаются работники правоохранительных органов с просьбой посмотреть ту или иную камеру. Находят.
Электромагнитные звонки, тревожные кнопки, видеокамеры, пропускной режим по ID-картам. В перспективе в белорусских школах могут появиться и другие нововведения. А пока ясно одно – просто так посторонние здесь не погуляют. А мы уже меньше, чем через неделю, приведем наших детей в школу без опаски.
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Турникеты, дежурный милиционер и видеонаблюдение. Какие новшества вводят в школах для безопасности учеников и педагогов?
Новости Беларуси. Чуть более недели остается до нового учебного года. С 1 сентября белорусские школы и гимназии выходят на новый уровень – больше внимания...
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