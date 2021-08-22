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«Пыль была невероятная, как туман». Жители Гомельского района страдали от бездорожья и сделали дорогу сами
Источник материала: СТВ
Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч населенных пунктов. Их общая протяженность почти вдвое превышает длину экватора Земли.
Асфальт здесь появится в ближайшее время. Модернизация существенно упростит жизнь местных автомобилистов, а главное –даст мощный импульс развитию территорий, находящихся на периферии районов. Финансы ограничены, поэтому очередность ремонта диктует экономический эффект, и здесь он на лицо. Оказывается, есть способ ускорить решение дорожного вопроса. Первыми в области им воспользовались жители Гомельского района.
Анатолий Басалай, житель Гомельского района:
На эту дорогу деньги собирали всей округой: среди дольщиков дачники из трех садовых товариществ и жители деревни Плесы. Собранных 60 тысяч рублей хватило на километр дороги. Точнее, только на асфальт. Доставку и укладку взяли на себя дорожники. Такое вот частно-государственное партнерство в деле модернизации путей сообщения.
Василий Поляк, председатель садового товарищества «Плесы»:
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«Пыль была невероятная, как туман». Жители Гомельского района страдали от бездорожья и сделали дорогу сами
Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч...
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