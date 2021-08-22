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В Беларуси терминалы массово отказываются принимать банковские карточки
Источник материала: UDF
Картинка носит иллюстративный характер
«Поступают сообщения о сбоях в работе терминалов на кассах в магазинах и на АЗС», —
Сообщают, что в Гомеле и в Фаниполе не работают терминалы для оплаты картой в Евроопте, Грине и на АЗС Беларуснефть.
Кассиры говорят, что нет связи с сервером.
Дополнено:
«В Пружанах тоже самое, картой не расплатится, везде сбой связи»
«В Минске в Евроопте по Одинцова 65 - также не работают терминалы»
«На газпромнефть и беларуснефть в любане, тоже нет связи с сервером»
«Сейчас был в Бургер Кинг в ТЦ Палаццо, у них не работали терминалы на кассах самообслуживания»
«В КФС в Минске тоже не работают терминалы»
«Под Минском в Городище перебои с работой терминалов в местных магазинах»
«15 минут назад в Евроопте Минск не работали терминалы».
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