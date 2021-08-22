В Беларуси терминалы массово отказываются принимать банковские карточки

Источник материала: UDF



Картинка носит иллюстративный характер

пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом». «Поступают сообщения о сбоях в работе терминалов на кассах в магазинах и на АЗС», —телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

«В Пружанах тоже самое, картой не расплатится, везде сбой связи»

«В Минске в Евроопте по Одинцова 65 - также не работают терминалы»

«На газпромнефть и беларуснефть в любане, тоже нет связи с сервером»

«Сейчас был в Бургер Кинг в ТЦ Палаццо, у них не работали терминалы на кассах самообслуживания»

«В КФС в Минске тоже не работают терминалы»

«Под Минском в Городище перебои с работой терминалов в местных магазинах»

«15 минут назад в Евроопте Минск не работали терминалы».

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