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В Беларуси терминалы массово отказываются принимать банковские карточки

22.08.2021 21:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси терминалы массово отказываются принимать банковские карточки
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Владельцы банковских карточек сообщают, что во многих заведениях Беларуси — в магазинах, кафе, на АЗС — сейчас невозможно расплатиться картой. Произошли сбои в работе терминалов.

«Поступают сообщения о сбоях в работе терминалов на кассах в магазинах и на АЗС», — пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».


Сообщают, что в Гомеле и в Фаниполе не работают терминалы для оплаты картой в Евроопте, Грине и на АЗС Беларуснефть.

Кассиры говорят, что нет связи с сервером.

Дополнено:

«В Пружанах тоже самое, картой не расплатится, везде сбой связи»


«В Минске в Евроопте по Одинцова 65 - также не работают терминалы»


«На газпромнефть и беларуснефть в любане, тоже нет связи с сервером»


«Сейчас был в Бургер Кинг в ТЦ Палаццо, у них не работали терминалы на кассах самообслуживания»


«В КФС в Минске тоже не работают терминалы»


«Под Минском в Городище перебои с работой терминалов в местных магазинах»


«15 минут назад в Евроопте Минск не работали терминалы».
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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