«Спустя 1700 лет после Диоклетиана находятся правительства, готовые снова и снова повторять его эксперимент»

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Гай Аврелий Валерий Диоклетиан

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– Говорят,, был первым среди императоров, кто стал носить затканные золотом и обильно украшенные драгоценными камнями одежды, – пишет автор телеграм-канала. – И, учитывая эти привычки, а также тот факт, что в те времена Империя оправлялась от пятидесяти лет военной анархии, вопросы источников финансирования текущей государственной деятельности были для императора очень актуальной проблемой.Ты не поверишь! Диоклетиан решал эту проблему очень современным, знакомым все нам способом. Он стал печатать больше денег. В то время это называлось «портить монету» – поскольку серебра не хватало, то его доля в монетах просто уменьшалось.Но, удивительный парадокс: чем больше становилось в империи монет, тем беднее была императорская казна. Потому что пропорционально увеличению количества денег росли и цены. Приходилось больше платить поставщикам и увеличивать жалованье солдатам. Дошло до того, что для расчетов за крупные покупки монеты сразу выпускали в запечатанных мешках по тысяче денариев в каждом.В общем, терпеть такое положение вещей дальше было совершенно невозможно. Ведь кто-то же был виноват в бедствиях и страданиях народа. А поскольку император не может быть виноват по определению, то виновников довольно скоро установили.Оказалось, что причина всех бедствий в алчности спекулянтов, «кто так закоснел душой, чтобы не знать и не чувствовать, что вакханалия цен… так распространялась, что необузданную жадность не смягчают ни обилие товаров, ни случающийся временами урожай».И, чтобы обуздать жадность этих жирных буржуйчиков, «которые обладают такими несметными богатствами, что ими можно было бы насытить целый народ» Диоклетиан провел небывалый в истории империи эксперимент. Он решил издать эдикт «О справедливых ценах».Это был грандиозный документ. Только его подготовка заняла несколько лет. Множество чиновников во всех уголках империи изучали тенденции и динамику ценообразования. В преамбуле к эдикту император возвестил о наступлении новой эры справедливости и всеобщего благоденствия.Сам эдикт состоял из 52 разделов и больше чем тысячи пунктов. В нем было учтено буквально все. Сколько должен стоить килограмм свинины и какова справедливая цена пшеницы. Батраку полагалось платить 20 денариев в день, а учителю начальных классов – 50 денариев в месяц за каждого ученика. Кувшин британского пива стоил 5 денариев, а кувшин египетского всего только два. Художник не мог получить больше 150 денариев в день, а адвокату, за ведение дела в суде, полагалась 1.000.В общем, как человек в прошлом военный, Диоклетиан учел буквально все. Но, по какой-непостижимой причине, ни справедливости, ни благоденствия после принятия его указа больше не стало.И цены вместо того, чтобы упасть, совсем наоборот, выросли. Потому что алчные торговцы стали прятать товар, чтобы продать его на черном рынке, а учителя, художники и адвокаты, совершенно не соглашались мириться с уравнительным принципом оплаты труда.Чтобы за всем следить, пришлось нанимать целую армию специальных инспекторов и добавить на их содержание дополнительную строку расходов в государственном бюджете.В общем, через три года эдикт пришлось отменить. Еще через год Диоклетиан добровольно ушел в отставку. Начавшаяся в империи новая гражданская война уже была не его заботой.И, знаешь, мне немножко удивительно, что спустя 1700 лет после Диоклетиана находятся такие правительства, которые снова и снова готовы повторять его эксперимент.Но, с другой стороны, некоторые люди не смогли сделать правильных выводов даже после того, как соколы сбросили крысу на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало.