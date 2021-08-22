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В Ивье задержали бывшего подполковника милиции

22.08.2021 21:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

20 августа в Ивье был задержан бывший подполковник милиции Петр Будько.

В Ивье задержали бывшего подполковника милиции

Как сообщает spring96.org, Будько задержали на рабочем месте. По месту работы, а также дома и на даче были проведены обыски. Предполагается, что после обысков Будько доставили в гродненский КГБ.

Петр Будько отслужил в милиции более двадцати лет. Закончил службу в должности заместителя начальника Кореличского РОВД. Был лишен звания указом Лукашенко.

В декабре 2020 года Будько был арестован на 32 суток по статье 23.34 КоАП.

«После событий в Минске понял, что в стране не стало закона. Взяла обида за государство. Начал выходить вместе с горожанами на площадь в Ивье, требовал от властей восстановления законности, прекращения насилия, привлечения виновных к ответственности», — говорил Петр Будько в интервью «Народной воле» в феврале 2021 года.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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20 августа в Ивье был задержан бывший подполковник милиции Петр Будько.
 
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