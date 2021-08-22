В Ивье задержали бывшего подполковника милиции

20 августа в Ивье был задержан бывший подполковник милиции Петр Будько.





Как сообщает spring96.org , Будько задержали на рабочем месте. По месту работы, а также дома и на даче были проведены обыски. Предполагается, что после обысков Будько доставили в гродненский КГБ.

Петр Будько отслужил в милиции более двадцати лет. Закончил службу в должности заместителя начальника Кореличского РОВД. Был лишен звания указом Лукашенко.

В декабре 2020 года Будько был арестован на 32 суток по статье 23.34 КоАП.

«После событий в Минске понял, что в стране не стало закона. Взяла обида за государство. Начал выходить вместе с горожанами на площадь в Ивье, требовал от властей восстановления законности, прекращения насилия, привлечения виновных к ответственности», — говорил Петр Будько в интервью «Народной воле» в феврале 2021 года.