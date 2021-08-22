Романчук: Власти не устраивает население в 9,3 млн человек – они хотят меньше

Источник материала: UDF



Фото: svaboda.org

«Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо с ними объясниться», – сказал руководитель страны.

«Я хочу, чтобы понимали: ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен. Мы ни в коем случае не должны превратить в моду – задушить какого-то предпринимателя и бизнесмена».

«Это месть за политическую активность»





Фото: euroradio.pl

«Но бюджет – это всего лишь одно из многих негативных последствий. ИП – это люди, которые сами себя занимают, сами себя кормят и обеспечивают своих детей и родителей. Особенно в провинции и небольших городах. Если власти уничтожат эту прослойку, то под угрозой отъезда из страны автоматически окажется около полмиллиона человек», – сказал Романчук.

«Я так понимаю, власти недовольны тем, что в стране 9,3 миллиона человек, им хотелось бы, чтобы Беларусь была страной с населением до 8 миллионов, из которых 3-3,5 млн составляли бы пенсионеры. Таким обществом они уже будут способны управлять. А развитие страны их, похоже, не интересует», – считает Романчук.

«Заработав немного денег, эти люди начали проявлять свою гражданскую позицию. Готовящиеся меры – наказание и месть за политическую активность. А также способ увеличить спрос на товары и услуги госпредприятий и монополий. Власти не нужен самостоятельный бизнес, а нужны исполнители государственного плана. В последние месяцы мы видим ликвидацию «буржуазных» элементов и структур, который образовались за последние 20 лет», – отметил Романчук.

«Нужно просто понимать, что Лукашенко вкладывает в понятие «бизнесмен». Человек без миллиона долларов в кармане, без крупного бизнеса, без способности инвестировать миллионы долларов – для него не бизнесмен. ИП он бизнесменами никогда не считал, он называл их «вшивыми блохами». Лукашенко определяет бизнесменов по-своему, его представление кардинально не соответствует определению экономической теории. Своих бизнесменов, тех предпринимателей, которых он контролирует, которым он дает заработать, Лукашенко, безусловно, трогать не будет. Это кастовость чистой воды», – полагает Романчук.

«У оставшихся ИП возрастут затраты, и они станут платить еще меньше налогов»





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«Вероятно, кто-то сможет перейти на более высокий уровень: стать ООО, ЧУП. Но многие вынуждены будут закрыться. Почему ИП работают по упрощенной системе налогообложения? Потому что сами не могут вести налоги, а их доходы не позволяют нанимать бухгалтера», – сказал Лысенков.

«Нет, так не получится. У оставшихся ИП возрастут затраты, и они станут платить еще меньше налогов», – считает Лысенков.

«У нас миллион человек трудоустроены на госпредприятиях, хотя такого количество работников там не нужно. А куда деть еще ИП, которые окажутся на улице? Нужно создавать рабочие места, а не уничтожать их», – отметил Лысенков.

«Почему их уже 27 лет не устраивают предприниматели? Потому что они им не подконтрольны, а доверять власти не умеют. Отсюда столько контролирующих органов, на которых тратится много денег. И ведь очевидно, что уничтожать мелкий бизнес, средний класс – это глупость», – считает Лысенков.

«Человек уже не одно десятилетие говорит одно, а делает другое. Думаю, истинную цель Лукашенко озвучил в самом начале своего президенства: пожать руку последнему предпринимателю. А обещания… Так он обещал и зарплату в тысячу долларов, и не избивать никого на улицах», – сказал Лысенков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Романчук: Власти не устраивает население в 9,3 млн человек – они хотят меньше Какими будут последствия перевода индивидуальных предпринимателей на новые условия работы?

также добавил:Но сразу после этих заявлений выяснилось, что регистрация индивидуальных предпринимателей в Беларуси остановлена, вероятнее всего, не «по техническим причинам». Для ИП готовятся ввести новые правила: запретить по большинству видов деятельности нанимать работников, увеличить подоходный налог с 16% до 18%, отменить единый налог по большинству видов деятельности и т.д.поинтересовался у экспертов: какими будут последствия перевода ИП на новые условия работы?Экономиств комментарииотметил, что от новых условий для работы ИП «бюджет, безусловно, проиграет».По его мнению, большинство ИП не смогут найти в стране достойную работу. Добавим, что по состоянию на начало года в Беларуси было зарегистрировано 269 тысяч ИП, у части из них были наемные работники.Чем, по его мнению, вызвано давление на ИП?По его мнению, высказывания руководителя страны о том, что с предпринимателями не будут сводить счеты, никак не противоречат действиям властей.Предприниматель, много лет работавший в Беларуси в статусе ИП, в комментарииотметил, что часть ИП не сможет работать в новых условиях.Может быть расчет властей на то, что пусть останется часть ИП, зато с них можно будет брать в бюджет больше налогов?Он предсказывает рост безработицы.По его мнению, властям руководит страх.Обещаниям Лукашенко «не сводить счеты с предпринимателями» он не верит.