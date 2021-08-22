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Невзоров: «Пора понять, что придут ко всем»
22.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист – о признании телеканала «Дождь» иноагентом.
– Наконец-то все профессиональное сообщество должно определиться в отношении к власти, – констатирует Александр Невзоров в свежем выпуске
Погромы, обыски, закрытие,
Выход есть только один: объявить министерство юстиции, к примеру, нежелательной организацией. Как и Роскомнадзор, да и прочие бессмысленные, вредоносные и паразитические ведомства, которые расплодил путинизм.
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Российский публицист – о признании телеканала «Дождь» иноагентом.
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