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«Поняла, что мне нужен такой же друг». Девушка с онкологией о том, что ей даёт общение с лошадьми
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лошади могут прийти на помощь, когда в лечении нуждается не только тело, но и душа. Три года назад Ксении поставили диагноз: онкология, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ксения Бобкова, жительница Могилева:
Пончика Ксюше подарил ее муж. Молодой человек, узнав о диагнозе еще в статусе бойфренда, сделал предложение и сегодня всячески поддерживает жену.
Иногда он сам привозит ее на ферму, где пока живет Пончик. Бывает, Ксения приезжает сюда на дизеле.
Ксения Бобкова:
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Новости Беларуси. Лошади могут прийти на помощь, когда в лечении нуждается не только тело, но и душа. Три года назад Ксении поставили диагноз: онкология, сообщили в...
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