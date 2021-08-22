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«Скакать до магазина и куда-то». Ему всего четыре, а он уже мечтает о своей лошади
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Любовь к лошадям рождается если не с первого взгляда, то уж точно с первых секунд верховой езды. Так случилось с четырехлетним Стасом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Однажды родители привезли сына покататься на большой лошадке, и с тех пор встречи с грациозными животными стали обязательным ритуалом.
Два раза в неделю мальчика привозят сюда на тренировки. Стас в диком восторге, а вот родителям первое время было страшновато.
Станислав Радкевич, житель Могилева:
По секрету Стас рассказал, что уже привозил тренеру торт. Оказывается, среди всадников есть такая традиция – за каждое падение с лошади нести угощение. Неудачи на манеже мальчика не напугали, вместо гаджетов и игрушек у Стаса теперь одна детская мечта. Но большая.
Валерий Радкевич, житель Могилева:
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Новости Беларуси. Любовь к лошадям рождается если не с первого взгляда, то уж точно с первых секунд верховой езды. Так случилось с четырехлетним Стасом, сообщили в...
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