«Скакать до магазина и куда-то». Ему всего четыре, а он уже мечтает о своей лошади

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Любовь к лошадям рождается если не с первого взгляда, то уж точно с первых секунд верховой езды. Так случилось с четырехлетним Стасом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Однажды родители привезли сына покататься на большой лошадке, и с тех пор встречи с грациозными животными стали обязательным ритуалом.





Два раза в неделю мальчика привозят сюда на тренировки. Стас в диком восторге, а вот родителям первое время было страшновато.





Станислав Радкевич, житель Могилева:

Вот знаешь, почему я хочу получить лошадь? Чтобы не кататься на машине, а скакать на лошади до магазина и куда-то.





По секрету Стас рассказал, что уже привозил тренеру торт. Оказывается, среди всадников есть такая традиция – за каждое падение с лошади нести угощение. Неудачи на манеже мальчика не напугали, вместо гаджетов и игрушек у Стаса теперь одна детская мечта. Но большая.





Валерий Радкевич, житель Могилева:

Мы понимаем, что придется, может быть, в будущем приобрести лошадь. Уже Стас заложил в свою копилку начало фундамента и собирает на будущую лошадь.