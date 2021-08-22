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«Скакать до магазина и куда-то». Ему всего четыре, а он уже мечтает о своей лошади

22.08.2021 22:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Любовь к лошадям рождается если не с первого взгляда, то уж точно с первых секунд верховой езды. Так случилось с четырехлетним Стасом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Скакать до магазина и куда-то». Ему всего четыре, а он уже мечтает о своей лошади

Однажды родители привезли сына покататься на большой лошадке, и с тех пор встречи с грациозными животными стали обязательным ритуалом.

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«Скакать до магазина и куда-то». Ему всего четыре, а он уже мечтает о своей лошади

Два раза в неделю мальчика привозят сюда на тренировки. Стас в диком восторге, а вот родителям первое время было страшновато.

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«Скакать до магазина и куда-то». Ему всего четыре, а он уже мечтает о своей лошади

Станислав Радкевич, житель Могилева:
Вот знаешь, почему я хочу получить лошадь? Чтобы не кататься на машине, а скакать на лошади до магазина и куда-то.

«Скакать до магазина и куда-то». Ему всего четыре, а он уже мечтает о своей лошади

По секрету Стас рассказал, что уже привозил тренеру торт. Оказывается, среди всадников есть такая традиция – за каждое падение с лошади нести угощение. Неудачи на манеже мальчика не напугали, вместо гаджетов и игрушек у Стаса теперь одна детская мечта. Но большая.

«Скакать до магазина и куда-то». Ему всего четыре, а он уже мечтает о своей лошади

Валерий Радкевич, житель Могилева:
Мы понимаем, что придется, может быть, в будущем приобрести лошадь. Уже Стас заложил в свою копилку начало фундамента и собирает на будущую лошадь.

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Любовь к лошадям рождается если не с первого взгляда, то уж точно с первых секунд верховой езды. Так случилось с четырехлетним Стасом, сообщили в...
 
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