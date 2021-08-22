|
«Новая цель – побывать на трех Олимпиадах и взять медали». Интервью с олимпийским чемпионом Иваном Литвиновичем
Источник материала: ОНТ
Несмотря на свой юный возраст, к своей олимпийской медали он шел уверенно, как танк. Иван Литвинович – наша главная звезда на Играх в Токио. К слову, в эти дни японская столица еще живет большим спортом. Иван Литвинович уже может перевести дух и спокойно осознать свой путь на вершину пьедестала. Говорят, это непросто – взять такую высоту на старте карьеры, мол, она расслабляет.
Подробнее – в сюжете программы «Контуры».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Новая цель – побывать на трех Олимпиадах и взять медали». Интервью с олимпийским чемпионом Иваном Литвиновичем
Несмотря на свой юный возраст, к своей олимпийской медали он шел уверенно, как танк. Иван Литвинович – наша главная звезда на Играх в Токио. К слову, в эти дни...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)