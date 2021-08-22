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«Новая цель – побывать на трех Олимпиадах и взять медали». Интервью с олимпийским чемпионом Иваном Литвиновичем

22.08.2021 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Несмотря на свой юный возраст, к своей олимпийской медали он шел уверенно, как танк. Иван Литвинович – наша главная звезда на Играх в Токио. К слову, в эти дни японская столица еще живет большим спортом. Иван Литвинович уже может перевести дух и спокойно осознать свой путь на вершину пьедестала. Говорят, это непросто – взять такую высоту на старте карьеры, мол, она расслабляет. 

Подробнее – в сюжете программы «Контуры». 

 

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Несмотря на свой юный возраст, к своей олимпийской медали он шел уверенно, как танк. Иван Литвинович – наша главная звезда на Играх в Токио. К слову, в эти дни...
 
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