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Нутрициолог назвал ягоду, способную замедлить старение

22.08.2021 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нутрициолог назвал ягоду, способную замедлить старение

На Западе она известна как суперфуд, который может конкурировать с разрекламированными ягодами годжи, диетологи и нутрициологи включают ее в топ самых полезных для здоровья и продлевающих молодость. Что же это за чудо природы?

Жимолость – ягода молодости и красоты, целебные свойства которой известны довольно давно. Внешне напоминающая голубику, терпкая жимолость первой из садовых ягод радует нас урожаем и дарит заряд витаминов после продолжительной зимы.

Владимир Подхомутников, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, нутрициолог, заслуженный врач России: «Польза жимолости заключается в высоком содержании нескольких важных витаминов и микроэлементов. Ягода может улучшить иммунитет и помогает бороться с бактериями. Кроме того, жимолость – рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Они защищают организм от преждевременного старения, укрепляют сердце, сосуды, печень и мозг».

Проведенные исследования показали, что жимолость намного опережает по антиокислительному эффекту такие ягоды, как ежевика, клубника, малина, черника и даже клюква.  

Кроме того, ягоды жимолости оказывают антимикробное действие, экстракт или свежие плоды помогают предотвращать инфекции и служат превосходным пребиотиком (способствуют восстановлению нормальной микрофлоры кишечника). Полезные свойства жимолости доказаны в борьбе со стафилококками, сенной палочкой, бактериями, вызывающими заражение крови и различные инфекционные заболевания.

Содержащиеся в плодах жимолости антоцианы (отвечают за синюю окраску ягод) помогают защищать печень от неалкогольной жировой болезни печени.

Частое употребление в пищу жимолости способствует повышению иммунитета, укреплению сосудов и защите их от атеросклероза.

Кроме того, исследования показывают, что вещества, содержащиеся в ягодах, способствуют улучшению памяти и снижают риск развития деменции, инсульта и нейродегенеративных заболеваний (болезни Альцгеймера или Паркинсона).

Владимир Подхомутников, нутрициолог: «Есть у жимолости еще одно качество, обусловленное входящими в нее микроэлементами. Витамин К, который содержится в жимолости в суточной дозе, обеспечивает максимальное усвоение кальция. Другой важный момент заключается в наличии в жимолости калия и магния. Комбинация этих двух микроэлементов обеспечивает хорошую ритмическую работу сердца».

По материалам портала rbc.ru.

Фото: Pixabay

 

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На Западе она известна как суперфуд, который может конкурировать с разрекламированными ягодами годжи, диетологи и нутрициологи включают ее в топ самых полезных...
 
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