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Нутрициолог назвал ягоду, способную замедлить старение
Источник материала: ОНТ
На Западе она известна как суперфуд, который может конкурировать с разрекламированными ягодами годжи, диетологи и нутрициологи включают ее в топ самых полезных для здоровья и продлевающих молодость. Что же это за чудо природы?
Жимолость – ягода молодости и красоты, целебные свойства которой известны довольно давно. Внешне напоминающая голубику, терпкая жимолость первой из садовых ягод радует нас урожаем и дарит заряд витаминов после продолжительной зимы.
Проведенные исследования показали, что жимолость намного опережает по антиокислительному эффекту такие ягоды, как ежевика, клубника, малина, черника и даже клюква.
Кроме того, ягоды жимолости оказывают антимикробное действие, экстракт или свежие плоды помогают предотвращать инфекции и служат превосходным пребиотиком (способствуют восстановлению нормальной микрофлоры кишечника). Полезные свойства жимолости доказаны в борьбе со стафилококками, сенной палочкой, бактериями, вызывающими заражение крови и различные инфекционные заболевания.
Содержащиеся в плодах жимолости антоцианы (отвечают за синюю окраску ягод) помогают защищать печень от неалкогольной жировой болезни печени.
Частое употребление в пищу жимолости способствует повышению иммунитета, укреплению сосудов и защите их от атеросклероза.
Кроме того, исследования показывают, что вещества, содержащиеся в ягодах, способствуют улучшению памяти и снижают риск развития деменции, инсульта и нейродегенеративных заболеваний (болезни Альцгеймера или Паркинсона).
По материалам портала
Фото: Pixabay
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На Западе она известна как суперфуд, который может конкурировать с разрекламированными ягодами годжи, диетологи и нутрициологи включают ее в топ самых полезных...
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